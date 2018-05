Leipzig

Ein Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Leipziger Osten hat am Montagmorgen die dortigen Bewohner aus den Betten geholt. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber LVZ.de erklärte, wurde das Feuer gegen 4.40 Uhr in der Bennigsenstraße gemeldet.

„Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Anwohner schon selbst aus dem Gebäude gerettet“, so der Behördensprecher weiter. Als die Feuerwehr am Brandort im Stadtteil Volkmarsdorf eintraf, stand der Dachstuhl bereits voll in Flammen. Die Rettungskräfte mussten fünf Personen mit Verletzungen versorgen, vier davon wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen. Am Vormittag sollen Experten im Gebäude nach Hinweisen auf die Brandursache suchen.

Von mpu