Leipzig

Auf einer Baustelle im Stadtteil Lindenau ist in der Nacht zum Freitag ein Baugerät angezündet worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde der Brand auf dem Areal an der Gießerstraße, Ecke Aurelienstraße, um 0.39 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Führerhaus des Hydraulikbaggers bereits komplett in Flammen.

Nach ersten Erkenntnissen der Behörden war eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und ein Brandsatz ins Innere geworfen worden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Schadens ist bisher nichts bekannt.

Auf der einstmals „Jahrtausendfeld“ genannten Industriebrache soll bis 2020 eine neue Grundschule entstehen. Vor Beginn der Bauarbeiten war dort von der Kommune unter anderem eine selbstverwaltete Skateranlage abgerissen worden. Im 19. Jahrhundert befand sich auf dem Gelände noch die Landmaschinenfabrik Rudolph Sack, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dort in einem volkseigenen Betrieb weiterhin Bodenbearbeitungsgeräte gefertigt.

Nach der Privatisierung 1990 ließ der neue Eigentümer die Hallen abreißen. Zur Expo 2000 wurde Roggen auf der Brache gepflanzt und das Areal in „Jahrtausendfeld“ umbenannt. Seit dieser Zeit stand das Gelände leer und wurde von Anwohnern im Quartier zur Naherholung genutzt.

