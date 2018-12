Leipzig

Nach dem Brandanschlag auf ein Fahrzeug der Firma ThyssenKrupp in der Leipziger Südvorstadt (die LVZ berichtete) hat das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) beim sächsischen Landeskriminalamt ( LKA) die Ermittlungen übernommen. Am Montag gegen 14.45 Uhr hatten zwei Unbekannte versucht, den Ford Transit an der Kantstraße 2 anzuzünden. „Der Brand konnte schnell gelöscht werden, jedoch entstand ein hoher Sachschaden am Fahrzeug“, teilte das LKA am Mittwoch mit. „Das Fahrzeug wird nun zur genauen Klärung der Brandursache kriminaltechnisch untersucht.“

In der Nacht zum Dienstag wurde ein Bekennerschreiben veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass es den offenbar linksextremen Tätern um Protest gegen den türkischen Militäreinsatz in den kurdischen Autonomiegebieten in Nordsyrien ging. Die Brandstiftung sei „mehr als nur ein Beitrag zur Solidarität mit dem Kampf um Rojava“, heißt es in dem anonymen Schreiben, ThyssenKrupp profitiere neben weiteren deutschen Großkonzernen durch die Hochrüstung des türkischen Militärs. Bereits in den vergangenen Monaten war es vor diesem Hintergrund auch in Leipzig zu linksextremen Anschlägen auf Bankfilialen und Parteibüros gekommen. Nach Angaben des LKA werde in alle Richtungen ermittelt. „Ein politisch motivierter Hintergrund der Tat kann aber nicht ausgeschlossen werden“, so die Behörde.

Täter flohen zum Auwald

Zeugen haben beobachtet, dass zwei Tatverdächtige sich nach dem Anschlag in westliche Richtung in den Auwald bewegt haben sollen. „Diese Personen sollen beide dunkel beziehungsweise schwarz gekleidet und möglicherweise vermummt gewesen sein sowie beide eine Kapuze oder Mütze auf dem Kopf getragen haben“, informierte das LKA. Nun suchen die Ermittler Zeugen, die am Montag zur fraglichen Zeit im Bereich Kantstraße/Einmündung Fockestraße verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben oder darüber hinaus Aussagen zu den Tätern und deren Fluchtweg treffen können.

Hinweise nimmt die Kripo, Dimitroffstraße 1, Telefon: 0341 96646666, entgegen.

Von F. D.