Leipzig

Im Stadtteil Connewitz ist am Dienstagnachmittag ein Pkw eines tschechischen Gastarbeiters in Flammen aufgegangen. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber LVZ.de erklärte, durchschlugen zwei unbekannte Täter gegen 14 Uhr eine Seitenscheibe des in der Arno-Nitzsche-Straße abgestellten Fahrzeugs und warfen einen Brandsatz hinein. Das Auto ging in Flammen auf, die Täter konnten auf Fahrrädern in unbekannte Richtung entkommen.

Die Behörden gehen davon aus, dass ein auf dem Pkw angebrachter Markenaufkleber einer Bekleidungsfirma, die vor allem in der rechtsextremen Szene getragen wird, Anlass für den Brandanschlag gewesen sein könnte. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Schadens ist bisher nichts bekannt.

Von mpu