Brandstifter richtet 50.000 Euro Schaden an Firma an

Leipzig. Ein unbekannter Brandstifter hat vergangene Woche einen Schaden rund 50.000 Euro in einer Firma in Eutritzsch angerichtet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, drang der Täter in der Nacht zu Freitag in den Gebäudekomplex an der Essener Straße ein und legte an mehreren Stellen Feuer. Es kam zum Schwelbrand, durch den die Fabrikhalle und weitere Gebäudeteile stark mit Ruß verschmutzt wurden. Außerdem wurde ein seit längerem ungenutzter Lagerraum aufgebrochen.

Die Feuerwehr, die am Freitagmorgen anrückte, musste keine Flammen löschen, da diese bereits von erstick waren. Die Einsatzkräfte lüfteten das Gebäude. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder zum Täter haben, sich auf dem Revier in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

chg