Leipzig

Am Silvesterabend wurde eine Pizzeria in der Georg-Schumann-Straße zerstört. Dort hatte sich gegen 21.50 Uhr eine Explosion ereignet, Trümmerteile hatten sich infolge dessen auf der gesamten Straße verteilt.

Die Ursache für die Detonation war zunächst unklar. Wie die Polizei nun bekannt gab, waren Unbekannte in die Pizzeria eingedrungen und hatten dort ein Feuer gelegt. „Es handelt sich um eine vorsätzliche Brandstiftung“, teilte die Leipziger Polizei am Donnerstag mit.

Nun bittet die Behörde die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. „Die Kollegen konnten bisher keine Verdächtigen ermitteln, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, einen Zeugenaufruf zu starten“, so Polizeisprecher Uwe Voigt gegenüber LVZ.de. Ob der Tat ein politisches Motiv zugrunde liegt, dazu machte Voigt keine Aussage.

Mutter und Kinder musste gerettet werden

Durch die Explosion und das anschließende Feuer waren eine 46-jährige Frau und ihre beiden Kinder (11 und 13 Jahre) in Gefahr geraten. Sie befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in einer der Ferienwohnungen, die im betroffenen Haus zur Vermietung angeboten werden, und mussten durch die Feuerwehr gerettet werden. Dass etwas aus der Pizzeria gestohlen wurde, können die Beamten derweil ausschließen.

Ein ähnlicher Fall hatte sich im Sommer 2018 in der Leipziger Oststraße ereignet. In der Nacht zum 5. August hatte dort eine Explosion einen Dönerimbiss zerstört. Das anschließende Feuer hatte sich in dem Mehrfamilienhaus rasend schnell ausgebreitet und den Bewohnern den Fluchtweg abgesperrt. Sie mussten von der Feuerwehr mithilfe von Drehleitern gerettet werden. Zwei Frauen hatten eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Kein Zusammenhang zwischen beiden Fällen

Einen technischen Defekt schloss die Polizei damals aus. Auch hier liegen der Pressestelle bisher keine neuen Erkenntnisse vor. Die Fahndung nach einem 30 bis 40 Jahre alten Verdächtigen blieb bisher ohne Erfolg. „Dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gibt, können wir im Moment ausschließen“, so Voigt.

Wer Hinweise zu den beiden genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 966 4 666 oder (0341) 966 4 2234 zu melden. Im Fall Georg-Schumann-Straße werden insbesondere Personen gesucht, die sich kurz vor oder nach der in der Nähe des Ladens befanden.

von CN