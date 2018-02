Brandstifter zünden Kinderwagen in Leipziger Mehrfamilienhaus an – 50.000 Euro Schaden

Leipzig. In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte gegen drei Uhr einen Kinderwagen in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig in Brand gesteckt. Laut Polizei entstand an dem Haus in der Annenstraße ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Vom Kinderwagen gingen die Flammen auf das hölzerne Treppenhaus über und griffen die Wände an. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Bis in die zweite Etage ist das Treppenhaus nun verrußt und eine Wand ist stark beschädigt. Die Polizei ermittelt.

