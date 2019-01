Leipzig

Um Geister aus seiner Wohnung in Möckern zu vertreiben, hat ein Leipziger gleich an mehreren Stellen Feuer gelegt. „Ich habe das tatsächlich begangen, das lässt sich nicht abstreiten“, gesteht der Beschuldigte am Mittwoch vor dem Landgericht. „Die Geister – das waren so durchsichtige Gestalten. Sie haben mich beschimpft und versucht, mir Anweisungen zu geben“, berichtet der arbeitslose Maler und Lackierer.

Laut Staatsanwaltschaft datiert die erste schwere Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in der Yorckstraße vom 25. November 2016. Mit einer offenen Flamme hatte Philipp R. Zeitungspapier und Gegenstände entzündet. Die Verrußung war erheblich. Aufgrund seines Zustandes wurde der Mann daraufhin von der Polizei in eine Klinik gebracht. Dort blieb er eine Nacht – und entließ sich am nächsten Tag selbst.

Über längere Zeit Drogenkonsum

Zu Hause steckte er am 26. November 2016 aber gleich wieder verschiedene Dinge in Küche und Wohnzimmer in Brand. Danach war nicht nur die gesamte Wohnung verrußt, sondern auch die Hausfassade. Sein Domizil war so nicht mehr nutzbar. Dem Hauseigentümer entstand ein Schaden in Höhe von 16 000 Euro. Philipp R. kam erneut in die Klinik, unterzog sich einer Entgiftung und absolvierte eine monatelange Reha. Eigenen Angaben zufolge hatte er über längere Zeit sowohl Cannabis als auch Kokain konsumiert. Inzwischen, so versichert er vor Gericht, nehme er nichts mehr.

Trotz der Vorwürfe: Philipp R. wird für seine Taten nicht verurteilt, da er als schuldunfähig gilt. Er litt zur Tatzeit an einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis und war nicht in der Lage, das Unrecht einzusehen.

Weiterhin gefährlich?

Bei dem Prozess am Landgericht handelt es sich deshalb auch um ein Sicherungsverfahren, bei dem es um die Frage geht, ob der Beschuldigte in den Maßregelvollzug muss, in die Psychiatrie. „Ich habe Angst davor, dass mich das Gericht einweist“, sagt der 33-Jährige am Mittwoch. Die 5. Strafkammer muss nun klären, ob der Mann auch weiterhin gefährlich für die Allgemeinheit ist. Seither, so hieß es, sei nichts mehr vorgefallen, nehme er auch regelmäßig Medikamente.

Von Sabine Kreuz