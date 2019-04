Leipzig

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag auf einer Baustelle der Deutschen Bahn ein Stromaggregat und einen Baucontainer in Brand gesteckt. Wie Alexander Bertram aus der Pressestelle der Polizei sagte, wurden die Flammen auf der Baustelle in Abtnaundorf-Schönefeld nahe der Parthe um 4.20 Uhr bemerkt. Der Schaden durch die Flammen liegt demnach im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. In der Vergangenheit waren in Leipzig wiederholt Brandanschläge auf Infrastruktur der Bahn verübt worden. Die Bundespolizei hatte Strecken deshalb mit Hubschraubern überwacht. Bisher gibt es laut Polizei aber noch keinerlei Hinweise darauf, dass es sich um einen gezielten Brandanschlag auf Geräte der Bahn handeln könnte.

Von luc