Am Schloss in Hohenprießnitz werden am Dienstag die Brandursachenermittler erwartet. Dort stand in der Nacht ein Nebengebäude, das direkt an der Ortsdurchfahrt B 107 liegt, in Flammen. Vermutet wird Brandstiftung. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr in Hohenprießnitz ging der Alarm um 2.01 Uhr ein. Die Freiwilligen Feuerwehren Hohenprießnitz, Bad Düben, Naundorf und Zschepplin kämpften gegen die Flammen an, die sich im Bereich des Dachstuhls ausbreiteten. Insgesamt, so Gemeindewehrleiter Kay Kunath, waren rund 40 Kameraden vor Ort. Sie hätten relativ schnell die Wasserversorgung aufbauen und den Brand unter Kontrolle bringen können.

In einem Seitengebäude vom Schloss in Hohenprießnitz hat es in der Nacht zum Dienstag gebrannt. Quelle: Nico Fliegner

Kripo ermittelt

Zunächst erfolgte eine sogenannte Erstablöschung über die Drehleiter. Dann öffneten die Kameraden unter schwerem Atemschutz die Dachhaut und löschten weiter. Der vom Hohenprießnitzer Wehrleiter Christian Keller geführte Einsatz dauerte über mehrere Stunden an. Wegen der Löscharbeiten war die Bundesstraße 107 in der Nacht zunächst gesperrt. Wie die Täter das Feuer legten, war am Morgen danach noch unklar. Auch zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Zur Galerie In der Nacht zum Dienstag hat es in einem Nebengebäude des Schlosses Hohenprießnitz gebrannt. Dabei wurde das Dach zerstört.

Das Schloss in Hohenprießnitz, das in den vergangenen Jahren aufwendig saniert wurde, ist derzeit Kulisse für einen Weihnachtsmarkt. Auf dem Gelände stehen mehrere Holzbuden, das Schloss ist mit Lichtern geschmückt.

Schlossbesitzer ist geschockt

Schlossherr Konrad Obermüller reagierte hörbar geschockt auf die Ereignisse in der Nacht. Er sei gegen 2.30 Uhr von der Feuerwehr telefonisch informiert worden, seit dem in ständigem Kontakt mit Beteiligten vor Ort und der Familie. „Ich bin froh, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind“, so Konrad Obermüller. Dankbar sind er und seine Familie vor allem den vielen Hilfskräften, die in der Nacht Schlimmeres verhindert haben. Gemeinsam mit der Tochter sei die Entscheidung gefallen, dass der für diesen Sonnabend geplante zweite Weihnachtsmarkt trotz des Brandes stattfinden wird, das betroffene Nebengebäude tangiere das Veranstaltungsgeschehen nicht.

Stattfinden wird auch das am Sonntag für 19.30 Uhr geplante Konzert mit Alessandra Romanko. „Es wird am Sonnabend ein Zusatzkonzert geben. Wir haben mit unserem Festspielleiter in der Schweiz gesprochen, es ist möglich. Das Konzert findet am Sonnabend um 20.30 Uhr im Schloss statt. Der Erlös geht an alle an der Brandbekämpfung beteiligten Feuerwehren.“ Für Januar plant Familie Obermüller zudem einen Empfang für alle, die im Einsatz waren.

Betroffenheit im Dorf

Auch im Dorf sorgte die Nachricht für Betroffenheit. Viele Einwohner hatten die Sirene in der Nacht gehört und schauten sich am Tag an, was passiert war. Eine Rentnerin, die namentlich nicht genannt werden will, zeigte sich schockiert. „Das ist schlimm. Das Schloss ist so schön geworden. Und jetzt sowas.“ Die Frau hatte zu DDR-Zeiten, als das Schloss Schulungseinrichtung für Pädagogen war, in dem Gebäudeteil gearbeitet, der jetzt das mutmaßliche Ziel von Brandstifter wurde.

