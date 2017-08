Brennende Mülltonne beschädigt Wohnhaus in Leipzig-Connewitz

Leipzig. Auf der Bornaischen Straße im Leipziger Stadtteil Connewitz ist am Samstagabend ein Müllcontainer in Brand gesetzt worden. Nach Angaben der Polizei ging das Behältnis für Plastik-Abfälle gegen 19.30 Uhr in Flammen auf.

Ehe die Feuerwehr eintraf, konnte der Brand noch auf vier nebenstehende Mülltonnen übergreifen, heißt es. Zudem sei die Fassade des Wohnhauses dahinter durch Hitze und Verrußung in Mitleidenschaft gezogen worden. Etwa acht Quadratmeter wurden beschädigt, so ein Behördensprecher am Sonntag.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Schadens ist bisher nichts bekannt.

Von mpu