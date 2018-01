Briefkasten des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig aufgesprengt

Leipzig. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 1. Januar einen Briefkasten am Bundesverwaltungsgericht gesprengt. Die Polizei vermutet, dass die Täter Pyrotechnik in den öffentlich zugänglichen Briefkasten geworfen hatten. Durch die Sprengung wurde die Post, die noch im Briefkasten lag, auf dem Platz verteilt. Die Wachpolizei entdeckte den Schaden kurz vor 2.30 Uhr, sammelte die Briefe ein und dokumentierte die Tat. Die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt. Der Staatsschutz ermittelt in diesem Fall der Sachbeschädigung.

thiko