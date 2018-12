Leipzig

Sie wollten teure Klamotten stehlen und nahmen dabei sogar mehrere Verletzte in Kauf: Zwei Ladendiebe haben im feinen Kaufhaus Breuninger am Leipziger Markt einen schwereren Zwischenfall provoziert. Wie die Polizei am Dienstag auf LVZ-Anfrage bestätigte, tauchten die beiden Männer am vorigen Freitag gegen 18 Uhr in dem Kaufhaus auf. Mehrmals nahmen sie Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine und täuschten eine Anprobe vor. Doch die Diebe kontrollierten nicht nur die Passform. Sie entfernten die Warensicherung und zogen sich die hochwertigen Modeartikel unter ihre eigenen Kleider.

Allerdings war einem Ladendetektiv das dubiose Treiben der beiden Verdächtigen nicht entgangen. Um sie zu überprüfen, bat er sie gemeinsam mit einem Kollegen ins Büro. Daraufhin eskalierte die Situation.

Nach Aussagen von Zeugen traten beide Täter ausgesprochen aggressiv auf. Einer floh, indem er nach Angaben der Polizei von der mit Kunden voll besetzten Rolltreppe mitten auf das Geländer der abwärts fahrenden Rolltreppe sprang. Dabei riss er mehrere Menschen um, einige von ihnen stürzten die Treppe hinab und verletzten sich dabei.

Kopfwunde und Kreislaufproblem

Bisher sind der Polizei drei Verletzte bekannt: ein vierjähriges Mädchen, ein Mann (47) und ein weiterer Kunde (56). Letzterer erlitt eine Kopfplatzwunde, Handabschürfungen und ein HWS-Trauma. Auch seine Sachen wurden beschädigt, der Schaden an Bekleidung und Handy liegt bei rund 1000 Euro. Seine Frau musste wegen eines Kreislaufproblems, medizinisch versorgt werden.

Den zweiten Täter (23) konnten die Detektive fassen und der Polizei übergeben. Der gebürtige Deutsche trug eine neue Jacke unter seiner eigenen, um diese zu stehlen. Und nicht nur das: In seinem Auto, einem Audi A6, fanden die Beamten einen Pullover, eine Jacke der Marke Tommy Hilfiger sowie ein Paar weiße Socken, jeweils noch mit Originaletikett versehen. Weil der 23-Jährige dafür keinerlei Zahlungsbeleg vorweisen konnte, wurde das mutmaßliche Diebesgut sichergestellt.

Gegen ihn und seinen bislang noch unbekannten Komplizen ermittelt die Polizei wegen räuberischen Diebstahls. Noch ungeklärt ist neben der Identität des zweiten Täters, was dieser bei seiner Brutalo-Flucht im Kaufhaus mitgehen ließ.

Von Frank Döring