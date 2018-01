Bundespolizei empfängt notorischen Schwarzfahrer am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig. Die Bundespolizei hat am Sonntagmorgen einen gesuchten Schwarzfahrer festgenommen. Schon bei seiner Ankunft am Bahnsteig erwarteten die Beamten den 35-Jährigen, der in einem ICE aus Berlin unterwegs war. Der Mann hat laut Polizei bereits mehrere Fahndungsnotizen bei verschiedenen Staatsanwaltschaften angesammelt und war nicht das erste Mal ohne gültigen Fahrschein unterwegs. Aus diesem Grund wurde er mit Haftbefehl gesucht. Die Polizisten übergaben ihn später der Justizvollzugsanstalt Leipzig, weil er seine Geldstrafe in Höhe von 400 Euro nicht bezahlen konnte.

anzi