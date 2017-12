Bundespolizei konfisziert in Leipzig täuschend echt anmutende Softair-Waffe

Leipzig. Die Bundespolizei hat am Sonntagabend in der Leipziger Goethestraße eine sogenannte Softair-Waffe konfisziert. Kurz zuvor waren die Beamten von einem 23-jährigen Straßenbahn-Fahrgast informiert worden, dass aus dem Rucksack eines ihm unbekannten Mitfahrers ein Waffenlauf rage.

Polizei beschlagnahmt Waffe

Tatsächlich stoppte die Polizei kurze Zeit später in der Straßenbahnlinie 12 in der Goethestraße einen 30-Jährigen und forderte ihn auf, die vermeintliche Waffe auszuhändigen. Bei der Überprüfung stellte sich schließlich heraus, dass es sich um eine sogenannte Softair-Waffe handelte, die dem lebensgefährlichen Original täuschend ähnlich gesehen habe. Jedoch hätte der Besitzer auch dieses Exemplar nur in einem verschlossenen Verhältnis transportieren dürfen. Gegen ihn wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Von anzi