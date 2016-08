Leipzig. Die Bundespolizei in Leipzig hat am Sonntag einen 36-Jährigen wegen des Verdachts auf Diebstahl festgenommen. Der Mann hatte am Sonntag in verschiedenen Läden versucht unterschiedliche Waren zu stehlen. Aus der Art der Waren schlossen die Beamten, dass es sich um gewerbsmäßigen Diebstahl handeln könnte.

Als die Polizisten die Identität des Mannes überprüften, stellten sie fest, dass er bereits zur Fahndung ausgeschrieben war. Da der 36-Jährige bereits einschlägig polizeibekannt ist, ordnete das Amtsgericht am Montag die Untersuchungshaft an. Ermittelt wird nun wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch.

koku