Leipzig. Die Bundespolizei hat am Freitagmorgen am Flughafen Leipzig-Halle einen 43-Jährigen festgenommen. Die Beamten wurden bei der Einreisekontrolle auf den Mann aufmerksam, dem verschiedene Vergehen vorgeworfen werden. Die Staatsanwaltschaft Verden in Niedersachsen suchte zuletzt wegen Betrugs mit Haftbefehl nach ihm.

Die Ermittler in Bayreuth und Chemnitz werfen dem Mann Fahren ohne Führerschein und räuberischen Diebstahl vor. Das Amtsgericht Dresden wollte ihn außerdem wegen Urkundenfälschung ausfindig machen. Eine Geldstrafe von 600 Euro konnte der Gesuchte nicht zahlen. Deshalb muss er nun 60 Tage in der Justizvollzugsanstalt Leipzig verbüßen, teilte die Bundespolizei mit.

Von lyn