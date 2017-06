Leipzig. Die Bundespolizei hat am Montag zwei Männer in Leipzig festgenommen. Beide waren in den Wohnungen von Bekannten untergetaucht Wie die Beamten mitteilten, lagen gegen einen 24-Jährigen gleich drei Haftbefehle vor. Verurteilt war er wegen des Erschleichens von Leistungen und des Erwerbs beziehungsweise des Umgangs mit explosiven Stoffen. Da der Mann die verhängte Strafe von 2081 Euro nicht bezahlt hatte, war gegen ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe von 146 Tagen verhängt worden.

Gegen einen 25-Jährigen war ebenfalls eine Ersatzfreiheitsstrafe, in diesem Fall von 109 Tagen, verfügt worden. Er war ursprünglich wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer Strafe von 1742,50 Euro verurteilt worden.

luc