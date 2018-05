Leipzig

25 Beamte der Bundespolizei und der Ermittlungsgruppe Bahn-Zentrum haben am Donnerstagnachmittag am Leipziger Hauptbahnhof mehrere Haftbefehle vollstreckt. Ein Wohnungsloser, der wegen Diebstahls gesucht und mittlerweile in die JVA Leipzig gebracht wurde, konnte laut Polizei die von ihm geforderten 1770 Euro nicht aufbringen. Gegen den 33-Jährigen lag ein weiterer Haftbefehl vor, weil er nicht zu seiner Hauptverhandlung vor Gericht erschienen war.

Auch eine 32-jährige Leipzigerin sitzt nach dem so genannten Schwerpunkteinsatz in Haft. Sie muss sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen „Schwarzfahrens“ verantworten. Weil die zu 69 Tagen Freiheitsstrafe verurteilte Frau die nötigen 1125 Euro ebenfalls nicht aufbringen konnte, wurde sie in JVA Chemnitz eingeliefert.

Die Beamten stellten während des Einsatzes auf dem Bahnhofsgelände zudem mehrere Verstöße gegen das Aufenthalts- und das Betäubungsmittelgesetz fest.

Von anzi