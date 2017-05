Leipzig. In Leipzig-Thekla sind am Sonntagnachmittag bei einer Gefahrenbremsung eines Busses fünf Fahrgäste verletzt worden. Die Polizei teilte mit, dass ein Autofahrer von der Oelsnitzer Straße nach rechts in die Sosaer Straße einbiegen wollte.

Dabei fuhr der 44-Jährige so weit in die Kreuzung ein, dass die von rechts kommende Busfahrerin scharf bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die fünf Fahrgäste verletzten sich alle leicht. An den Fahrzeugen entstand kein Schaden. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

