Leipzig

Am Mittwoch gegen 13.35 Uhr sind an der Kreuzung Probstheidaer Straße und Zwickauer Straße ein Bus und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Laut Polizei sind dabei drei Menschen verletzt worden.

Der Bus war auf der Probstheidaer Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und bog nach links in die Zwickauer Straße ein. Die Straßenbahn fuhr in Richtung Stadtmitte, als sie den Bus erfasste.

Nach den bisherigen Ermittlungen stürzte ein weiblicher Fahrgast beim Unfall und verletzte sich. Der Busfahrer sowie der Straßenbahnfahrer wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Von fbu