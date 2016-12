Leipzig. So einen Unfall gibt es wohl auch bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) nicht alle Tage. Am Mittwochabend hat sich ein Bus der Linie 60 an einer Straßenbahn verkeilt. Beide Fahrzeuge waren auf der Arthur-Hoffmann-Straße unterwegs. Auf Höhe der Shakespearestraße geriet der in Richtung Süden fahrende Bus dann zu nah an die Tram der Linie 9 heran – offenbar war die Fahrbahn wegen am Straßenrand abgestellter Autos zu eng. Beide Fahrzeuge verkeilten sich und mussten die Fahrt unterbrechen.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Die Sperrung der Strecke konnte nach kurzer Zeit wieder aufgehoben werden, meldeten die LVB.

jhz