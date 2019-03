Leipzig

Bankkunden in Leipzig sollten besser vorsichtig sein: Erneut haben Unbekannte einen Geldautomaten manipuliert, sodass Bares im Ausgabeschacht stecken blieb. Ein 19-Jähriger wollte am Donnerstag kurz nach 22 Uhr in der Ungerstraße in Anger-Crottendorf 20 Euro abheben. Das Geld war zwar von seinem Konto runter, aber nicht aus dem Gerät gekommen. Dann stellte der junge Mann eine Schiene im Schacht fest.

Erst am Dienstag und Mittwoch war es zu drei derartigen Manipulationen gekommen – in der Karl-Liebknecht-Straße, in der Dresdner Straße und am Torgauer Platz. „In allen drei Fällen hatten die bisher unbekannten Täter eine Verblendung am Geldausgabefach angebracht, in dem das Geld stecken blieb“, so die Polizei. „Wie viele Bankkunden davon betroffen waren, ist bisher unbekannt.“ Raus kam es, weil zwei Kunden und ein Security-Mann den jeweiligen Ausgabeschacht untersuchten und eine zusätzlich angebrachte Verblendung beziehungsweise Schiene bemerkten.

Doch viele Geldabheber gehen dem sogenannten Cash-Trapping (deutsch: Geldfalle) auf den Leim – und das im buchstäblichen Sinne. Nach Experten der polizeilichen Kriminalprävention ist die Masche der Geld-Diebe so simpel wie effektiv: Über dem Geldausgabeschacht bringen sie beispielsweise eine täuschend echt aussehende Blende an, die innen mit einem Klebestreifen versehen ist. Das angeforderte Geld bleibt an dieser Attrappe kleben, kann weder ausgegeben noch vom Automaten wieder eingezogen werden.

Während viele Kunden an einen bloßen Defekt glauben und zum nächsten Automaten gehen, bauen die Täter in einem ungestörten Moment ihre Falle ab und holen sich die festgeklebten Scheine. Die Leipziger Polizei rät zu erhöhter Aufmerksamkeit beim Geld abheben. Bei Manipulationen sollten Bankkunden sofort die Ordnungshüter informieren.

von Frank Döring