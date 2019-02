Leipzig

Perfektes Timing: Punkt Mitternacht erhielt Bernd Merbitz keine einzige Dienst-E-Mail mehr auf seinem Handy. Gab’s etwa Hacker-Angriffe? „Ach nein, ich bin ja jetzt a. D.“ – daran muss sich der 62-Jährige erst noch gewöhnen.

Denn am 1. Februar liefen ab null Uhr die E-Mails bereits bei Torsten Schultze ein, „mein Postfach war gleich voll“, wie der 54-Jährige bei einer Feierstunde am Freitag in Leipzig launig bemerkte. Es war sein erster Tag als neuer Leiter der Polizeidirektion (PD) Leipzig, zu deren Gebiet außer der Messestadt auch die Landkreise Leipzig und Nordsachsen gehören.

Nachdem Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) Merbitz gestern offiziell in den polizeilichen Ruhestand verabschiedet hatte, führte er umgehend den Neuen feierlich in sein Amt ein. Mit dabei im schönen Festsaal des Leipziger Finanzamtes II am Nordplatz: Vertreter von Politik, Justiz, Wirtschaft, Kirche, Bundeswehr und Bundespolizei.

Generationenwechsel in Sachsen

„Die Fußstapfen von Bernd Merbitz sind groß“, meinte Wöller. Zudem sei Leipzig „ein Brennpunkt der Kriminalität“. Allerdings kenne Torsten Schultze ja schon die Stadt und ihre besonderen Herausforderungen. Der gebürtige Sachsen-Anhalter war zwischen 2007 und 2011 sowie 2014 und 2015 unter anderem Vize-Chef der PD Leipzig. Zuletzt habe er sich seit 2017 als Leiter der PD Görlitz den grenzüberschreitenden Herausforderungen gestellt, lobte der Innenminister weiter.

Wöller sprach von einem Generationenwechsel an der Spitze der Polizei generell in Sachsen und würdigte Merbitz als „herausragenden Polizeipräsidenten“, als „einen mit Ecken und Kanten“, der für seine Polizei und die Arbeit „brannte“, der aber auch anderen „Feuer unterm Hintern machen konnte“.

Leipzigs Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) schenkte dem Polizeichef a.D. einen Baum. Ein Sinnbild dafür, dass er mit der Stadt und der Region verwurzelt bleiben möge. Merbitz strebt nun eine Karriere in der Politik an. Er will für die CDU in den Landtag.

„Mach’s mit Verstand und Liebe“

Schultze bekomme „ein tolles Team“, sagte ein sichtlich gerührter Merbitz. Und gab seinem Nachfolger mit auf den Weg: „Mach’s mit Verstand und mach’s mit Liebe. Das Wertvollste, was wir haben, sind die Bediensteten. Als Präsident bist du nichts wert, wenn die Leute nicht zu dir stehen.“

Der neue Chef verwies auf die Polizei als diejenige Institution, der die Menschen am meisten vertrauen. Laut dem jüngsten „Sachsen-Monitor“ genießen die Ordnungshüter bei 73 Prozent großes beziehungsweise sehr großes Ansehen. Erfreulich sei, dass Leipzig seit 2014 jährlich um fast 10.000 Einwohner zulegte – und dabei die Zahl der Straftaten zuletzt sank, so Schultze. Als „Freund der strategischen Planung“ bezeichnete er als Schwerpunkte „Extremismus und Eigentumskriminalität“.

Von Sabine Kreuz