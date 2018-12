Leipzig

Ihre ersten Videovernehmungen im Leipziger Kinderhaus will die Justiz Anfang 2019 durchführen. Noch musste in dem von Schwedens Königin Silvia Ende September eröffneten ersten Haus ihrer World-Childhood-Stiftung auf deutschem Boden entsprechende Technik installiert werden. „Hochwertige Videotechnik“, wie Leipzigs Amtsgerichtspräsident Michael Wolting sagt.

Mehrfachvernehmung vermeiden

Das neue Kompetenzzentrum im Haus 7 der Uniklinik in der Liebigstraße ist für Kinder gedacht, die Opfer von Gewalt oder sexueller Gewalt geworden sind. Das Projekt bringt alle Akteure unter ein Dach – von Medizin wie auch Justiz. Ihr Ziel: Den Betroffenen sollen x-fache Befragungen und Vernehmungen erspart werden – durch Ärzte, Polizisten, Ermittlungsrichter, Rechtsmediziner, Glaubwürdigkeitsgutachter, Sachverständige, Prozessbeteiligte in erster Gerichtsinstanz, Prozessbeteiligte in zweiter Instanz ...

Normalerweise gilt in der Strafprozessordnung der Unmittelbarkeitsgrundsatz. Das bedeutet, dass der Zeuge – das betroffene Kind – selbst unmittelbar in der Gerichtsverhandlung aussagen muss. Nachdem das Zeugenschutzgesetz ab Ende 1998 eine Videovernehmung zuließ, installierten Landgericht und auch Amtsgericht entsprechende Technik, die eine Befragung des Opfers nicht im Verhandlungssaal, sondern in einem Nachbarraum ermöglichte. Die Aussage wurde live in Bild und Ton übertragen.

Aufzeichnung aus fünf Kameraperspektiven

Neu jetzt ist: Die Videovernehmungen können vom Childhood-Haus aus live in das Leipziger Amtsgericht oder Landgericht übertragen werden. Und: Sie werden auf DVD aufgenommen, die dann auch in die Ermittlungsakte gelangt und verschiedenen Beteiligten zur Verfügung steht.

„Die Installation dieser hochwertigen Videotechnik hat aber noch einige Zeit in Anspruch genommen“, berichtet Amtsgerichtschef Michael Wolting. Nach seinen Angaben erfolgen im Januar 2019 die letzten Arbeiten. „Aus fünf Kameraperspektiven wird dann gleichzeitig aufgezeichnet.“

Im Vernehmungszimmer ist ein sogenannter venezianischer Spiegel angebracht, der es dem Staatsanwalt und der Verteidigung erlaubt, durch diesen in den Raum zu blicken, in dem Ermittlungsrichterin Claudia Webers oder ihre Vertreterin Gabriele Schulz die Opfer – Kleinkinder oder Teenager – vernehmen.

Kindgerechte, geschützte Umgebung

Claudia Webers: „Der große Vorteil für die betroffenen Kinder dürfte darin liegen, dass die Vernehmungen endlich betroffenensensibler gestaltet werden können. Das liegt vor allem an der kindgerechten, geschützten Umgebung und einer dem jeweiligen Kindesalter entsprechenden Befragung, das heißt, in einer für das Kind verständlichen Sprache.“ Ziel sei es eben, diese Mehrfachvernehmungen zu vermeiden, die oft zu besonderen Belastungen bei den Betroffenen führen. „So können die Verfahren von den Kindern auch besser verarbeitet werden“, glaubt die erfahrene Richterin.

Andererseits liege der Vorteil für die Justiz darin, „dass diese Zeugen mit möglichst wenig Stress und Angst – in der Regel besser in der Lage sein dürften, umfassend auszusagen, also stabile und damit ,gute’ Zeugen sind, was der Wahrheitsfindung nur dienlich sein kann“. Da neben Staatsanwaltschaft auch der Verteidiger und der Beschuldigte der Vernehmung (im Nebenzimmer) beiwohnen dürfen, haben alle auch zeitgleich einen Eindruck des Zeugen, erläutert Webers. In einer Art Whatsapp-Funktion können diejenigen Personen ihre Fragen an den Vernehmer übermitteln.

Neue Anforderungen an Ermittlungsrichter

„Diese Vernehmung soll nach Angaben der Kollegen in München dort dazu geführt haben, dass auf der einen Seite die Zahl der (anschließenden) Geständnisse stieg, auf der anderen Seite aber auch die Staatsanwaltschaft eine bessere Grundlage für die Erfolgsaussicht einer etwaigen Anklage hat. Streitige Gerichtsverfahren dürften daher im Optimalfall rückläufig sein.“

Die neuen Anforderungen an die Ermittlungsrichter bezeichnet Webers als „erheblich“, da fachübergreifende Kenntnisse erforderlich seien. Insbesondere die entwicklungsgerechte Befragung von Minderjährigen, vor allem von Kindern, dürfte die größte Herausforderung sein. Hier spielen auch Dinge wie die Entwicklungspsychologie von Kindern und Jugendlichen, typische Folgen von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, aber auch deliktspezifische Dynamiken und Täterstrategien eine Rolle. Hier sind Fortbildungen, aber auch interdisziplinärer Austausch wichtig. Einige fanden bereits statt.

Rechtsanwaltskanzlei als Partner

Amtsgerichtschef Wolting ist der Auffassung, dass nur ein Bruchteil der Misshandlungs- und Missbrauchsfälle ans Licht der Öffentlichkeit kommen. „Ich gehe davon aus, dass wir weit weniger als zehn Prozent der Fälle in der Strafverfolgung haben, weil zum Beispiel aus dem Bereich der Kinderärzte und Sozialarbeiter deutlich zu wenig Anzeigen erstattet werden.“ Offenbar gebe es Unsicherheiten bei der Frage, unter welchen Umständen es zulässig oder sogar rechtlich verpflichtend ist, beim Verdacht auf Misshandlung oder sexuellen Missbrauch auch Strafanzeige zu erstatten.

Das Amtsgericht hat mit der Kanzlei KMR Kiesgen-Millgramm Rechtsanwälte in Leipzig einen Partner gefunden, der Kinderärzte und Beschäftigte des Jugendamtes, aber auch Familienangehörige des Kindes in solchen Fällen – kostenlos – berät, sagt Gerichtschef Wolting. Dabei gehe es darum, ob die Erstattung einer Strafanzeige – auch mit Blick auf eigene Verschwiegenheitspflichten – zulässig, empfehlenswert oder sogar geboten ist, erläutert Wolting.

Kontakt: KMR Kiesgen-Millgramm Rechtsanwälte, Lampestraße 2, Leipzig, Telefon: 0341 140900, E-Mail: Info@Kiesgen-Millgramm.de

Von Sabine Kreuz