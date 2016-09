Bayerischer Bahnhof

Leipzig. Kurzzeitige Vollsperrung im City-Tunnel: Wegen eines Brandalarms rückte die Feuerwehr am Dienstagabend mit einem Großaufgebot zur Station am Bayerischen Bahnhof aus. Die Einsatzkräfte konnten nach kurzer Zeit Entwarnung geben. "Es handelte sich um einen Fehlalarm. Die Ursache dafür ist noch unklar", sagte ein Polizeisprecher gegenüber LVZ.de.

Nach Angaben aus dem Führungs- und Lagezentrum ging der Alarm um 18.57 Uhr ein. Die Station am Bayerischen Bahnhof wurde geräumt. Die Feuerwehr konnte aber keinen Brand feststellen. Im S-Bahn-Verkehr kam es durch die Sperrung zu Behinderungen und Verspätungen.

Erst am vergangenen Mittwoch hatte eine Taube den Verkehr im City-Tunnel für rund 20 Minuten lahmgelegt. Auch hier hatte ein Brandmelder in der Station am Bayerischen Bahnhof Alarm ausgelöst.

nöß