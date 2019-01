Leipzig

Bei einer Tanzveranstaltung im alten Leipziger Stadtbad sind am Wochenende offenbar Gäste mit K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt und bestohlen worden. Ein 38-Jähriger habe deshalb eine Online-Anzeige bei der Polizei erstattet, wie Behördensprecher Uwe Voigt am Montag auf Anfrage von LVZ.de bestätigte.

Der Mann habe angegeben, dass ihm bei der Party am Freitagabend mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Unbekannter K.O.-Tropfen in ein Getränk mischte und er gegen 1 Uhr bewusstlos wurde. Dem Opfer sei eine geringe Menge Bargeld entwendet worden. „Wir werden den Fall prüfen“, sagte Voigt. Ein Nachweis über die Einnahme der Tropfen werde jedoch schwierig, falls dies nicht medizinisch dokumentiert worden sei. Der Mann solle nun zunächst befragt werden.

Polizei ermittelt wegen gefährlichen Körperverletzung

Der Betroffene berichtete gegenüber LVZ.de, dass insgesamt vier Personen wegen K.O.-Tropfen behandelt werden mussten. Die Polizei konnte diese Zahl am Montag nicht bestätigen. Auch der Veranstalter war für eine Stellungnahme am Montag nicht zu erreichen.

Im ehemaligen Stadtbad an der Eutritzscher Straße fand am Freitag der Gayparty „Michelangelo“ statt. Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen des Anfangsverdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt.

Von nöß