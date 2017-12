Connewitz: Randalierer greifen Polizisten mit Böllern und Steinen an

Leipzig. Im Leipziger Szeneviertel Connewitz ist es in der Silvesternacht zu Ausschreitungen gekommen. Als sich die Lage gegen ein Uhr zuspitzte, griff die Polizei massiv ein. Beamte riegelten das Connewitzer Kreuz ab und setzten Wasserwerfer ein. Zuvor hatten Vermummte Container angezündet und offene Feuer in dem Bereich entfacht.

Als die Beamten den Platz räumten, wurden sie von 40 bis 50 Personen mit Böllern, Steinen und Flaschen attackiert. Die Polizei setzte zwei Wasserwerfer gegen die Angreifer ein. Nach einer Viertelstunde war die Aktion bereits beendet, so eine Sprecherin der Polizei. Die beiden Wasserwerfer wurden abgezogen, als sich die Lage beruhigte.

Wasserwerfer setzte die Polizei zu Silvester gegen Randalierer am Connewitzer Kreuz ein. Quelle: Mario Beck

Panzerfahrzeug und Wasserwerfer standen bereit

Im Vorfeld waren in umliegenden Straßen bereits mehrere hundert Einsatzkräfte postiert worden, darunter Zugriffs- und Beweissicherungseinheiten. In Bereitschaft stand neben den Wasserwerfern auch ein gepanzertes Fahrzeug. Das schwere Gerät war bereits gegen 21 Uhr vom Leipziger Norden in das linksalternativ geprägte Viertel im Süden der Stadt verlegt worden.

Partylaune und dann Wasserwerfer am #Connewitz er Kreuz und vom Basketballplatz spielt Lied vom Freund und Helfer ... pic.twitter.com/hugeDe3Exg — Connewitz (@MyConnewitz) January 1, 2018

Die Beamten hielten sich zunächst im Hintergrund. Um 23 Uhr hatte es am Kreuz eine friedlich verlaufende Kundgebung gegeben. Aufgerufen zu der Protestaktion „gegen staatliche Repression und Polizeigewalt“ hatte die Initiative für mehr politisches Engagement in Leipzig. In deren Aufruf hieß es unter anderem, das kapitalistische System suche sich immer neue Instrumente, „um die Menschen im Zaum zu halten und Widerspruch im Keim zu ersticken“. Es gehe dem Staat um umfassende Kontrolle und „Konformitätsdruck“.

In der Biedermannstraße brannte ein Dachstuhl

Auch beim anschließenden Start mit viel Feuerwerk ins neue Jahr gab es noch keinen Grund zum Eingreifen. Allerdings musste zu diesem Zeitpunkt schon die Feuerwehr einen Dachstuhlbrand in der Biedermannstraße löschen.

Auch wenn orthografische Ähnlichkeit besteht: es ist ein Unterschied, ob ein Stuhl oder ein Dachstuhl brennt. ;-) #connewitz pic.twitter.com/Ix418nU1Jn — Hannes Kling (@hakling) January 1, 2018

Dann eskalierte die Lage, als Autonome Mülltonnen anzündeten und die Wasserwerfer anrückten. Die Polizei versuchte die militanten Gruppen einzukreisen. Über Festnahmen oder Verletzte war gegen 1.30 Uhr noch nichts bekannt. Zu diesem Zeitpunkt wurden noch weitere Einsatzkräfte zugeführt. Gegen zwei Uhr habe sich die Lage wieder beruhigt, so die Polizei.

Beobachter berichteten von ersten Identitätsfeststellungen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe hatten vorsorglich wegen „zu erwartender Ereignisse“ den Straßenbahnverkehr über die Karl-Liebknecht-/Richard-Lehmann-Straße ab 22.30 Uhr eingestellt und Buslinien umgeleitet. An den Haltestellen waren vorbeugend die Scheiben entfernt worden.

Von Mario Beck/ gap