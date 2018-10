Leipzig

Ein Containerbrand hat in Leipzig-Grünau ein Wohnhaus beschädigt. Ein 17-Jähriger meldete am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr Flammen im Titaniaweg, wie die Polizei am Montag mitteilte. In einem Müllcontainer brannte Sperrmüll, die Flammen schlugen hoch.

Durch die Hitze seien Balkonverglasungen beschädigt worden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Die Polizei sucht Menschen, die Hinweise zum Vorfall geben können. Zeugen melden sich in der Ratzelstraße 222 oder telefonisch unter (0341) 94600.

jhz