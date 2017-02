Leipzig. Brand am Montagabend in Leipzig-Möckern: Wie Nadja Grießbach aus der Leitstelle der Feuerwehr gegenüber LVZ.de sagte, steht an der Max-Liebermann-Straße der Dachstuhl eines noch unbewohnten Gebäudes in Flammen. Nach ersten Berichten haben die Flammen eine Ausdehnung von 50 mal 20 Metern. Der Notruf sei um 18.17 Uhr eingegangen. Zunächst hieß es, dass ein Gebäude an der alten Heeresbäckerei in Flammen stehe. Laut Führungs- und Lagezentrum der Polizei handelt es sich bei dem brennenden Haus aber um einen Neubau an der Max-Liebermann-Straße. Die Brandursache sei noch unklar.

Augenzeugen berichten, dass es rund um den Brandort starke Sichtbehinderungen durch den Rauch gebe.

luc