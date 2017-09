Dachziegel vom Leipziger Neuen Rathaus stürzt in Parkhaus-Einfahrt

Leipzig. Aufregung am Neuen Rathaus: Gegen 14 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Lotterstraße aus. Ein Dachziegel hatte sich offenbar vom Stadthaus gelöst und war in die Einfahrt der Tiefgarage Petersbogen / Burgplatz gefallen. Verletzt wurde niemand, und es sei auch kein Schaden entstanden hieß es aus dem Lagenzentrum der Polizei.

Die Feuerwehr setzte ein Löschfahrzeug mit Drehleiter ein, die bis zu 30 Metern Höhe ausfahren kann. Das Dach sei überprüft und die Gefahr beseitigt worden, bestätigte die Rettungsleitstelle. Weitere lose Ziegel seien nicht festgestellt worden, so die Polizei.

Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet.

Von lyn