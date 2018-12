Leipzig

Auch bei einer großen Razzia ruhen die Geschäfte der Dealer nicht: Während eines Großeinsatzes der Bundespolizei in und um den Leipziger Hauptbahnhof sind sogar Zivilbeamten Drogen angeboten worden, teilte die Behörde am Dienstag mit. Der sogenannte Schwerpunkt- Fahndungseinsatz fand am Montag statt, berichtete Bundespolizeisprecherin Yvonne Manger. Daran waren 56 Beamte beteiligt. Die Einsatzkräfte stellten die Identitäten von 96 Personen fest, führten 17 Durchsuchungen durch, sprachen 31 Platzverweise aus und nahmen einen Tatverdächtigen fest. Insgesamt wurden fünf Straftaten und eine Ordnungswidrigkeit festgestellt.

Diebstahl und Schlägerei

So erwischten Bundespolizisten einen Deutschen (24) beim Diebstahl in einem Buchladen. „Er muss sich nun strafrechtlich verantworten“ so Manger. Kurz darauf gingen Beamte bei einer Schlägerei zwischen zwei Jugendlichen (16, 17) am Querbahnsteig dazwischen. Gegen beide wurde nach Angaben der Polizeisprecherin ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Ein Haftbefehl lag bereits gegen einen 50-Jährigen vor, den Polizisten in der Westhalle kontrollierten. Da der Mann die fälligen 600 Euro Geldstrafe wegen eines Drogendelikts nicht zahlen konnte, kam er in die Justizvollzugsanstalt Leipzig.

Auch die Dealer, die den Zivilpolizisten Rauschgift offerierten, gingen nicht leer aus. Gegen sie läuft ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Handels mit Betäubungsmitteln.

Von F. D.