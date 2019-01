Leipzig

Defekte Heizlüfter haben ersten Erkenntnissen zufolge ein Feuer in der Leipziger Eisenbahnstraße ausgelöst. Die Flammen waren am Mittwochabend in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt am Donnerstag. Verletzt wurde niemand. Das ist auch einer Autofahrerin zu verdanken.

Wie Voigt weiter berichtet, sei ein Mann gegen 21.40 Uhr wild gestikulierend vor das Auto einer 32-Jährigen gelaufen. Er deutete nach oben, wo aus dem Fenster eines Wohnhauses bereits Flammen schlugen. Die 32-Jährige klingelte die Bewohner aus dem Gebäude und informierte die Rettungskräfte.

Haus in Panik verlassen

Als die Feuerwehr eintraf, hatten den Angaben zufolge alle Menschen das Haus verlassen. Die Wohnung, in der die Flammen ausbrachen, stand offen. Später meldeten sich laut Voigt zwei Männer bei den Beamten.

Zur Galerie Im Schlafzimmer eines Wohnhauses in der Eisenbahnstraße ist am 2. Januar 2019 ein Feuer ausgebrochen.

Demnach gaben der 18- und der 20-Jährige an, in der Wohnung gewesen zu sein, als die Heizlüfter plötzlich Flammen fingen. Sie hätten zunächst selbst versucht, den Brand zu löschen, verließen dann aber in Panik das Haus. Ob es sich bei den Beiden um die Mieter der Wohnung handelt, war zunächst offen.

Brandursachenermittler im Einsatz

Experten sollen am Donnerstag klären, ob die Heizlüfter tatsächlich das Feuer auslösten. Ein technischer Defekt als Ursache sei aber wahrscheinlich, sagte der Polizeisprecher. Die Brandwohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die anderen Mieter konnten nach dem Einsatz in das Haus zurückkehren.

Während der Löscharbeiten musste die Eisenbahnstraße gesperrt werden. Auch Straßenbahnen konnten nicht fahren. Laut Polizei stellten die Leipziger Verkehrsbetriebe kurzzeitig die Oberleitung ab. Gegen 23 Uhr konnten die Trams wieder fahren.

Ermittlungen zu Feuer in Schönefeld-Abtnaundorf laufen

Bereits am Mittwochvormittag hatte es im Leipziger Osten gebrannt. Ein Mieter sprang beim Versuch, sich vor den Flammen zu retten, vom Balkon. Der 47-Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Zur Galerie Bei einem Brand in der Leipziger Paul-Heyse-Straße ist ein Mensch aus dem dritten Stock gesprungen.

Da die Rettungskräfte die Wohnung in der Paul-Heyes-Straße wegen der Hitze zunächst nicht betreten konnten, sollen dort ebenfalls am Donnerstag Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Wann mit einem Ergebnis gerechnet werden kann, war laut Polizei zunächst unklar.

Viele Einsätze in der Eisenbahnstraße

Zuletzt musste die Feuerwehr immer wieder zu Einsätzen in der Leipziger Eisenbahnstraße ausrücken. Eine Mieterin war Anfang Dezember festgenommen worden, weil sie zweimal in einem Wohnhaus Feuer gelegt haben soll.

Von Josephine Heinze