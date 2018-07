Leipzig

Der als vermisst geltende Norbert Dettler verließ am Sonntag gegen 11.30 Uhr das Pflegeheim, in dem er lebt und kehrte nicht zurück. Bereits in der Nacht zum Montag setzte die Polizei auf der Suche nach dem demenzkranken Mann zwischen der Karlsruher Straße in Grünau-Mitte und Haltestelle am Schönauer Ring einen Fährtensuchhund ein. Die Polizei vermutet, dass der 64-Jährige dort in eine Straßenbahn gestiegen ist. Unklar ist jedoch, wann der Vermisste dort war und wohin er gefahren ist. Norbert Dettler wird aufgrund seiner Erkrankung schnell orientierungslos und findet den Weg zum Pflegeheim womöglich nicht allein.

Deshalb bittet die Polizei bei der Suche um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der 64-Jährige ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose und ebenfalls schwarze Pantoffeln. Er ist etwa 1.65 Meter groß, hat eine leicht rundliche Figur und kurze, graue Haare.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 oder unter der Nummer (0341) 946 00 zu melden.

hgw.