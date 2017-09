Dieb klaut Gepäck an der Fernbushaltestelle in der Goethestraße

Leipzig. An der Fernbushaltestelle in der Goethestraße hat erneut ein Dieb das Gepäck einer Reisenden gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass sich am frühen Sonntagmorgen ein Unbekannter den Koffer und Rucksack einer 79-Jährigen griff. Die Frau stand dabei direkt neben ihren Taschen.

Der Dieb, der als schlank und als südländischer Typ in dunkler Kleidung beschrieben wird, flüchtete anschließend in Richtung Hauptbahnhof zum Bürgermeister-Müller-Park. In dem schwarzen Stoffkoffer mit rosa Punkten und den schwarzen Rucksack mit blauen Streifen befanden sich diverse persönliche Gegenstände, Schmuck und ein Fotoapparat. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

pad