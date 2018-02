Diebe brechen in Fotostudio in Leipzig-Reudnitz ein und erbeuten Kameras

Leipzig. Unbekannte haben am Wochenende in ein Fotostudio in Leipig-Reudnitz eingebrochen. Laut Polizei schlugen die Diebe zwischen Freitag 15.15 Uhr und Montag 8.40 Uhr in dem Geschäft einer 32-Jährigen in der Reichpietschstraße zu. Eine Mitarbeiterin hatte den Einbruch am Montagmorgen entdeckt.

Die Täter hebelten zunächst zwei Türen auf und durchsuchten die Räume des Fotostudios. Sie stahlen drei Kameras, mehrere Objektive, Blitze, Druckerpatronen sowie mehrere kleinere Gegenstände.

Die Höhe des Stehlschadens liegt bei einer mittleren vierstelligen Summe, der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Die Kripo hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit Beobachtungen gemacht oder Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bei der Leipziger Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder unter der Telefonnummer 0341 - 96 64 66 66.

