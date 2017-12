Diebe entwendeten in Leipzig drei Autos in den vergangenen drei Tagen

Leipzig. Nach Angaben der Polizei haben sich Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Thiemstraße auf bisher unbekannte Weise Zugang zu einem Kombi verschafft und sind mit diesem davon gefahren. Auf die gleiche Weise verschwand am Dienstagmorgen um 4.40 Uhr ein Geländewagen in der Volksgartenstraße.

Am Montagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr drang ein ebenfalls unbekannter Täter in der Schongauer Straße in den Umkleideraum einer Firma ein und stahl ein Portmonee mit verschiedenen Dokumenten sowie einem Autoschlüssel. Mit diesem begab sich der Unbekannte auf den Parkplatz und stahl auch das dort abgestellte Fahrzeug. Bei den Fällen entstand insgesamt ein Schaden von fast 75.000 Euro.

ThTh