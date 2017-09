Diebe erbeuten in Leipzig-Schönefeld Zigaretten im Wert von 3000 Euro

Leipzig. Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag gegen vier Uhr in einen Kiosk in der Ossietzkystraße in Leipzig-Schönefeld eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter eine Seiteneingangstür auf und durchsuchten das Geschäft. Die Geräusche nahm die Inhaberin des Geschäfts wahr, die in der Wohnung darüber wohnt.

Als sie herunterkam, flüchteten die Einbrecher mit Tabakwaren im Wert von rund 3000 Euro. Neben der Tür fand die Inhaberin weitere Zigaretten in einem Korb liegen, die die Diebe, offenbar weil sie gestört wurden, nicht mitnahmen. Auch ihr Versuch, einen Kopierer zu stehlen, scheiterte.

pad