Leipzig. Am Wochenende sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Lumumbastraße in Leipzig-Gohlis eingebrochen und haben zwei Flaschen Wein im Gesamtwert von 40.000 Euro gestohlen. Die beiden Flaschen „Romanée-Conti“ sollen aus dem Jahre 1972 stammen, daher der hohe Wert, so die Polizei am Montag.

Fraglich ist, ob die Diebe überhaupt wissen, welch wertvolles Getränk sie erbeutet haben. Selten ist bei Kellereinbrüchen so teurer Wein dabei.

