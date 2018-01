Diebe fahren mit geklautem Radlader durch Leipzig

Leipzig. Er verschwand vermutlich gegen Abend von einer Baustelle und tauchte nur wenige Stunden später wieder auf – allerdings vor einer anderen Baustelle: ein Radlader der Marke „Komatsu“. Die Polizei steht noch vor einem Rätsel. Doch was war passiert? Laut den Beamten war das gelb-graue Fahrzeug am Montagabend gesichert auf der Straße des 18. Oktober abgestellt worden. Doch am Dienstagmorgen war es verschwunden. Außerdem fehlten noch zwei Kreuzlinienlaser, ein Bolzenschneider, ein Laserstativ, zwei Akkus und ein Satz Bohrkronen. Der Stehlschaden beträgt insgesamt 17.000 Euro.

Doch schon am Nachmittag desselben Tages tauchte der Bagger vor einer Baustelle in der Papiermühlenstraße in Stötteritz wieder auf. Ein Arbeiter hatte das Fahrzeug bereits morgens um 7.30 Uhr entdeckt und bemerkt, dass ein Seitenfenster offen stand, allerdings nicht weiter Verdacht geschöpft. Ein Anwohner gab zu Protokoll, dass der Radlader schon um 22.30 Uhr vor der Baustelle abgestellt worden war. Er habe sich noch über den Lärm am späten Abend gewundert.

Letztlich wurde das Fahrzeug den Mitarbeitern der geschädigten Firma übergeben. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch.

luc