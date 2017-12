Diebe setzen Apotheke in Leipzig unter Wasser

Leipzig. In der Holzhäuser Straße in Leipzig Stötteritz sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in eine Apotheke eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Einbrecher über die Seitentür des Ladenlokals ein und durchsuchten Schränke und Behältnisse. Aus einem in die Wand eingelassenen Tresor entwendeten sie außerdem Bargeld und medizinische Betäubungsmittel.

Zudem brachen die Täter eine Heizung aus der Wand und fluteten so den Raum. Als die 48-jährige Besitzerin den Vorfall gegen 6.15 Uhr der Polizei meldete, stand das Wasser bereits zwei Zentimeter hoch.

Angaben über den Gesamtschaden können noch nicht gemacht werden. Die Polizei ermittelt.

hgw.