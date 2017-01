Leipzig. Diebe haben aus einer Tierarztpraxis in Lützschena-Stahmeln ein Narkosegewehr entwendet. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Unbekannten in der Zeit zwischen Samstagnacht um 1 Uhr und Sonntagmittag um 12.50 Uhr in die Räumlichkeiten in der Straße An der Schäferei ein. Sie hebelten zunächst die Eingangstür auf und durchsuchten dann die Praxis. Dabei stahlen die auch einen Waffenschrank, den sie zuvor aus der Wand und dem Fußboden gebrochen hatten. Darin befanden sich ein zerlegtes Narkosegewehr in einer Tasche sowie Kartuschen und weitere Gegenstände, die zum Gewehr gehören. Dem Inhaber der Praxis entstand ein Schaden von über 5000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

luc