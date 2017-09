Diebe stehlen Schmuck von Leipziger Juwelier

Leipzig. Mit Hilfe eines Metallschneiders haben unbekannte Diebe in Leipzig ein Juweliergeschäft ausgeräumt. Zunächst hätten die Täter sich eine Fluchttür zum dem Einkaufszentrum aufgebohrt, in dem sich der Schmuckladen befindet, teilte die Polizei am Freitag mit. Anschließend flexten die Unbekannten in der Nacht zu Freitag zwei verschlossene Brandschutztüren auf. Die Tür des Geschäfts schließlich hebelten sie auf - genau wie acht Vitrinen im Inneren. Daraus stahlen sie Gold-, Brillant- und Perlenschmuck. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Wer in der Nacht zu Freitag zwischen 0.35 und 1.34 Uhr unbekannte Fahrzeuge in Mockau-Nord ankommen oder wegfahren gesehen, ungewöhnliche Geräusche gehört oder auffällige Menschen beobachtet hat, wendet sich an die Leipziger Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

LVZ