Leipzig

In der Nacht zu Donnerstag sind mehrere Fahrzeuge der Automarke Toyota im Leipziger Stadtgebiet gestohlen worden. Die Polizei ermittelt in den drei Fällen mit der Sonderkommission „Kfz“, so die Beamten am Freitag.

Ein 58-Jähriger hatte sein Fahrzeug am Mittwochnachmittag in der Seumestraße in Knautkleeberg abgestellt und am nächsten Tag dessen Verlust bemerkt. Ihm entstand ein Schaden in Höhe von rund 28.000 Euro.

Drei Toyota im Wert von 63.000 Euro

Ein weiterer Toyota wurde in Leipzig-Schönau gestohlen. Der Besitzer entdeckte gegen 8 Uhr am Donnerstagmorgen den Diebstahl und informierte die Polizei. Der Stehlschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Auch in der Ziolkowskistraße im Stadtteil Mockau wurde ein Toyota in den Mittagsstunden gestohlen. Der 31-jährigen Halterin fiel gegen 14.30 Uhr auf, dass ihr Fahrzeug verschwunden war. Sie alarmierte die Polizei. Diese schätzt den Schaden auf ungefähr 20.000 Euro. In den drei Fällen entstand ein Gesamtschaden von 63.000 Euro. Ob es einen Zusammenhang der Taten gibt, steht noch nicht fest.

