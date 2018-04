Leipzig

Drei Männer haben am Samstag gegen 12 Uhr auf dem Antiktrödelmarkt auf dem Agra-Gelände in der Bornaischen Straße in Leipzig ein hochwertiges Ölgemälde gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatten sie zuvor den Händler in ein Gespräch verwickelt und somit abgelenkt.

Der 58-Jährige merkte so zunächst nicht, dass einer der Männer das Bild in einer günstigen Gelegenheit an sich nahm. Das Gemälde stammt laut Händler aus dem 18. Jahrhundert und trägt den Namen „Hirtenszene“. Sein Wert wird auf 1.000 Euro geschätzt.

hgw.