Schmuck, Kameras und Uhren – die Polizei Leipzig hat in der Leipziger Wohnung einer vierköpfigen Einbrecherbande große Mengen Diebesgut gefunden. Nach Angaben der Polizei sind die vier Männer im Alter von 29, 33, 36 und 44 Jahren über mehrere Monate hinweg in Wohnungen in und um Leipzig eingebrochen. Die Bande sei jedoch auch in anderen Bundesländern aktiv gewesen. Die Beamten suchen öffentlich nach den rechtmäßigen Besitzern der konfiszierten Wertgegenstände.

Neben Aufnahmen der gefundenen Gegenstände hat die Polizei auch Fotos aus der Handyauswertung der Verdächtigen veröffentlicht.

Neben Aufnahmen der gefundenen Gegenstände hat die Polizei auch Fotos aus der Handyauswertung der Verdächtigen veröffentlicht. Diese würden mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls Diebesgut zeigen und könnten Aufschluss über weitere Straftaten geben.

Wer Angaben zu den Gegenständen machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 966 4 6666 zu melden.

