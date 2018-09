Leipzig

Montag fand am Landgericht Leipzig die erste Gerichtsverhandlung vier junger Männer statt. Der Vorwurf: schwerer Bandendiebstahl. Den drei Georgiern Lasha G. (30), Ilia K. (33) und Besiki G. (36) und dem Moldawier Andrei F. (45) wird vorgeworfen, zwischen dem 17. Januar und dem 26. Februar dieses Jahres in zwölf Wohnungen und Einfamilienhäuser in Leipzig, Markkleeberg, im Leipziger Umland und im südlichen Sachsen-Anhalt eingebrochen zu sein.

Diebe erbeuten auch Schreckschusspistolen

Hierbei sollen sie vor allem die Fenster der von ihnen zuvor ausgespähten Häuser eingeschlagen und sich so Zugang zu den Wohnungen verschafft haben. Während einer von ihnen Wache stand und über das Telefon in Kontakt blieb, konnten die anderen drei Männer so unter anderem Schmuck, private Unterlagen, Bargeld, Elektrogeräte, mehrere Schreckschusspistolen und Munition erbeuten, so die Staatsanwältin. Das Diebesgut und der entstandene Sachschaden hätten dabei teilweise einen Wert von mehreren Tausend Euro pro Einbruch gehabt. Die Wohnung von Andrei F. in der Leipziger Ungerstraße diente der Bande laut Staatsanwaltschaft als Unterschlupf und Lagerort für erbeutete Gegenstände.

Verhandlung dauert voraussichtlich bis November

Neben einem weiteren versuchten Raub wird Andrei F. vorgeworfen, während seines Aufenthalts in der Justizvollzugsanstalt Leipzig auf seinen Mithäftling eingeschlagen und ihm eine tiefe blutige Kopfwunde zugefügt zu haben.

Nach der Verlesung der Anklage am Montag werden in den nächsten Wochen weitere Termine folgen, bis die Verhandlung voraussichtlich am 16. November 2018 beendet sein wird.

Von Tobias Wagner