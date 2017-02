Leipzig. Der versuchte Diebstahl von insgesamt 24 Energydrinks hat für einen 31-Jährigen im Gefängnis geendet. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Montag gegen 20.10 Uhr einen Discounter in der Hauptstraße in Holzhausen verlassen und dabei die Getränke stehlen. Allerdings wurde er bemerkt. Als die eingetroffenen Polizisten die Personalien des 31-Jährigen überprüften, stellten sie fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorliegt. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und in die Justizvollzuganstalt gebracht.

luc