Morde, Schießereien, Straßenkriminalität: Wenn die Leipziger nach den Themen gefragt werden, die ihnen besonders auf den Nägeln brennen, wird häufig die Sicherheitslage in der Stadt genannt. Bei der Kommunalen Bürgerumfrage, deren erste Ergebnisse Mitte dieses Jahres vorgestellt wurden, gab jeder Zweite von insgesamt 8878 aktiven Teilnehmern an, Kriminalität und Sicherheit seien die größten Probleme in Leipzig. Doch welche Straftaten beschäftigten die LVZ-Leser 2018 besonders? Ein Rückblick.

Getötetes Baby

22. Februar: Schock im Waldstraßenviertel – ein Anwohner entdeckt gegen 8.15 Uhr einen toten Säugling in einem Hausmüllcontainer im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Jacobstraße. Die Ermittler haben die Mutter (28) im Visier. Kurz nach der Geburt soll sie ihr Baby getötet haben. Eine Obduktion des Leichnams ergibt: Das Neugeborene kam durch Fremdeinwirkung zu Tode.

Ein Bestattungsfahrzeug kommt nach dem Fund der Babyleiche in der Jacobstraße zum Einsatz. Quelle: Sabine Kreuz

Wegen Mordverdachts kommt die Frau in Untersuchungshaft. Der Kindesvater hat damit offenbar nichts zu tun, bleibt auf freiem Fuß. Im März wird auch der Haftbefehl gegen die Mutter wieder aufgehoben. Nach Ansicht des Gerichts liegt kein dringender Tatverdacht des Mordes mehr vor. Allerdings ermittelt die Staatsanwaltschaft Leipzig weiterhin gegen die nunmehr 29-jährige Tatverdächtige wegen des Tatvorwurfs des Mordes, so die Behörde am Donnerstag auf Anfrage.

Verurteilter Stückelmörder

5. März: Stückelmörder Dovchin D. (39) wird am Landgericht wegen zweifachen Mordes und zweifacher Störung der Totenruhe zu lebenslanger Haft verurteilt. Demnach soll der Angeklagte im April 2016 die Portugiesin Maria D. (43) umgebracht, zerstückelt und die Leichenteile ins Elsterbecken geworfen haben. Sein zweites Opfer, die Grünauerin Anja B. (40), galt seit November 2016 als vermisst. Ihre sterblichen Überreste wurden im Februar 2017 in der Wohnung des Angeklagten in der Demmeringstraße sowie im verfallenen Apostelhaus entdeckt. Das Landgericht stellt zudem eine besondere Schwere der Schuld fest, womit eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren als ausgeschlossen gilt.

Stückelmörder Dovchin D. beim Prozess im Landgericht. Sein Fall muss neu aufgerollt werden. Quelle: Kempner

Im September ist klar: Der Prozess muss neu aufgerollt werden, da der Bundesgerichtshof (BGH) auf eine Revision der Verteidigung das Urteil des Landgerichts teilweise aufgehoben hat. Einige Feststellungen hielten einer rechtlichen Überprüfung nicht stand, heißt es. Verteidiger Stefan Wirth hatte für zweifachen Totschlag und eine „angemessene Freiheitsstrafe“ plädiert. Der 5. Strafsenat des BGH verweist den Fall zur Neuverhandlung an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurück.

Eskalierte Gewalt

21. Mai: Bei einer brutalen Auseinandersetzung mehrerer Männer auf dem Basketballplatz am Rabet in Neustadt-Neuschönefeld kommen Messer und Schusswaffen zum Einsatz. Ein 23-jähriger Tunesier stirbt um ein Haar, Ärzte retten bei einer Notoperation das Leben des Mannes, der eine Schussverletzung erlitten hat. Erst Tage vor dem Gewaltausbruch kam es vor einem Einkaufsmarkt in der Konradstraße zu einem ernsthaften Zwischenfall, als ein Unbekannter während eines Streits eine Waffe zog, auf seine Kontrahenten zielte und schließlich einen Schuss in die Luft abfeuerte.

Auf diesem Basketballplatz im Stadtteilpark Rabet an der Eisenbahnstraße wird ein Tunesier durch Schüsse lebensgefährlich verletzt. Quelle: Christian Modla

Die immer wieder aufflammenden Konflikte rund um die Eisenbahnstraße nähren auch die Diskussionen um eine Waffenverbotszone. Diese wird schließlich mit Verspätung am 5. November eröffnet, ein Novum in Sachsen. Fortan sind hier jede Art von Schusswaffen, Messer, Schraubendreher, Hämmer, Äxte, Beile, Baseballschläger, Reizgas oder Elektroschocker verboten.

Ermordete Tramperin

14. Juni: Die in Amberg in der Oberpfalz geborene Sophia L. (28) will von ihrem Studienort Leipzig aus in Richtung Nürnberg trampen. Ein Lkw-Fahrer (41) aus Marokko nimmt sie an einer Tankstelle an der A 9 in Sachsen mit und tötet sie auf einem Rastplatz in Oberfranken. Zunächst verliert sich ihre Spur. Dann fasst die Polizei in Spanien den dringend tatverdächtigen Lastwagenfahrer. Zwei Tage später wird Sophias Leiche an einer Tankstelle in Nordspanien gefunden.

So berichtete die spanische Zeitung El Correo über den Fall der ermordeten Tramperin.

Ein DNA-Abgleich ist eindeutig, bringt auch der Familie traurige Gewissheit, die sich über soziale Netzwerke immer wieder zu Wort melden und auch Kritik an der Polizeiarbeit üben. Im September wird Sophia L. im Familien- und Freundeskreis beigesetzt. Rund 200 Freunde und Familienangehörige begleiten sie auf ihrem letzten Weg. Der mutmaßliche Mörder wurde mittlerweile nach Deutschland ausgeliefert, sitzt in Untersuchungshaft. Mit einer Anklage der Staatsanwaltschaft wird im ersten Quartal 2019 gerechnet.

Brennende Wohnhäuser

26. November: Das Wohnhaus in der Eisenbahnstraße 115 geht in Flammen auf. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot von rund 100 Einsatzkräften zur Stelle, bringt 15 Menschen per Drehleiter in Sicherheit, zwei Mieter retten sich mit einem Sprung aus dem Fenster in ein Luftpolster, vier Bewohnern gelingt die Rettung auf eigene Faust. Dann kommt heraus: Hinter dieser Brandstiftung und einem Feuer am 23. Dezember 2017 im selben Gebäude steckt eine Mieterin. Gegen sie wird Haftbefehl erlassen – Tatvorwurf: versuchter Mord in 18 Fällen in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung in 13 Fällen wegen des Feuers am 23. Dezember 2017 sowie versuchter Mord in 21 Fällen in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung in 13 Fällen wegen des Feuers am 26. November 2018.

Bei dem Brand in der Eisenbahnstraße retten sich einige Mieter durch einen Sprung aus dem Fenster. Quelle: Holger Baumgärtner

Im Laufe des Jahres brechen mehrfach schlimme Brände in Wohnhäusern aus. Am 29. März stirbt bei einem Brand in der Wurzner Straße eine 40-jährige Mieterin, 16 Menschen werden durch die Flammen verletzt, 34 Menschen verlieren ihr Zuhause. Am 5. September kommt nach dem Ausbruch eines Feuers in der Breiten Straße für einen bettlägerigen Bewohner (61) jede Hilfe zu spät. Am 17. November kommt ein Mieter bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Geißlerstraße ums Leben, ein Hausbewohner wird verletzt, 13 weitere Mieter können sich im letzten Moment retten.

Von Frank Döring