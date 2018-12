Leipzig

Autofahrer haben sich in der Neujahrsnacht auf eine Straßensperrung an der Georg-Schumann-Straße in Leipzig einstellen müssen. Nach ersten Informationen der Polizei soll ein Dönergeschäft in der Nähe vom S-Bahnhof Möckern am späten Silvesterabend gebrannt haben.

Die Georg-Schumann-Straße war für alle Fahrzeuge gesperrt, twitterten die Leipziger Verkehrsbetriebe. Es kam zu Schienenersatzverkehr und Umleitungen. Zur Brandursache lagen vorerst keine Informationen vor.

Von RND/LVZonline